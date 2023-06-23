قاسم حدرج ينفي "المعلومات الكاذبة" عن حكم لصالح موكله بوجه داني جدعون...

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نفى المستشار القانوني للإتحاد العربي لتنمية الواردات الصناعية قاسم حدرج "نفيا تاماً كل ما ورد في الخبر" الذي نشره موقع ليبانون ٢٤ والذي ورد فيه عن حكم قريب لصالح موكله، بوجه مدير عام الصناعة داني جدعون الذي أحالته حكومة ميقاتي إلى الهيئة العليا للتأديب.

وأكد حدرج في تغريدة له الإحتفاظ بحق موكله "باتخاذ الاجراء القانوني اللازم بحق الموقع لترويجه معلومات كاذبة تضر بمسار التحقيق"، بحسب حدرج.

هذا ورأت أوساط قانونية أن هذا الخبر، الذي نفاه حتى محامي خصم جدعون في الدعوى، ناتج عن ردة فعل قوية من وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال المستقيلة جورج بوشيكيان، بعد نشر الخبر عن الحكم من مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ قرارات صادرة عنه، ما أكد صحة سلوك جدعون ومواقفه.

مع الإشارة إلى أن tayyar.org كان أول من تفرد بنشر الخبر عن حكم مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ قرارات لبوشيكيان.