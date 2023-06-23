مايا غادرت منزل ذويها في برج حمود ولم تعد!

A + A -

صــدر عــــن المديريـّة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

“تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة مايا بيار ديب (من مواليد عام 2005، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 21-6-2023 منزل ذويها الكائن في محلّة برج حمود إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة برج حمود في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 244431-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.