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أعلن الاتحاد الأوروبي خلال حفل في فندق "فينيسيا"، بعنوان " "2CIRCULAR Action، "تخصيص مبلغ قدره 3.7 مليون يورو لتمويل مشروع 2CIRCULAR، وهو مشروع يتم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية-UNIDO) يونيدو) بالشراكة مع وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والبيئة والمالية، وبالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة".

تخلل الحفل عروض تقديمية، جلسة أسئلة وأجوبة حول معايير الأهلية للشركات للحصول على الدعم، وشرح عن فرص تلقي تمويل إضافي للإنتاج الدائري والأخضر. وحضره شريحة متنوعة من أصحاب المصلحة ومن مستفيدي المشروع المحتملين.



وأشار بيان لبعثة الاتحاد الاوروبي، الى أنه "في 22 حزيران 2023، قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - يونيدو، خارطة طريق 2CIRCULAR لممثلي الاتحاد الأوروبي، ووكالات الأمم المتحدة، وممثلي الوزارات، وأصحاب المصلحة المختلفة من قطاع الأغذية والمشروبات. بالإضافة إلى ذلك، حضر ممثلون عن المؤسسات المالية الوطنية والدولية، والمنظمات التنموية، ومقدمي الخدمات والتكنولوجيا، وعن القطاع الأكاديمي".



ولفت الى أن "CIRCULAR 2 يهدف إلى التعاون مع أكثر من 50 مؤسسة صناعية تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات لخلق الزخم حول الإنتاج الأخضر والدائري في لبنان. كجزء من تدخل المشروع، سيتم منح مبلغ إجمالي قدره 280,000 يورو كمنح عينية غير مالية تتراوح قيمة كل منحة ما بين 15,000 يورو و40,000 يورو، وذلك لدعم 10 شركات تثبت قدرتها على استخدام الموارد بكفاءة وتكون ورمزاً للاقتصاد الدائري في لبنان".



وذكر البيان أن "مشروع 2Circularيستند إلى التجارب الناجحة لـ 15 مؤسسة صناعية لبنانية تم دعمها من قبل الـ منظمة اليونيدو في إطار برنامج MED TEST الممول من الاتحاد الأوروبي، الهادف إلى تعزيز الاستثمار في مجال كفاءة استخدام الموارد وتقنيات الإنتاج الأنظف كإجراء للتقليل من التكاليف. من خلال التركيز على صناعة الأغذية والمشروبات، سيخطو مشروع 2CIRCULAR خطوة إضافية عبر تطوير 5 نماذج أعمال دائرية مبتكرة وعبر تسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل".



وأوضح أن "منهجية اليونيدو المُثبتة، تتيح للمؤسسات الشريكة، إمكانية توفير نسبة كبيرة من تكاليفها الإنتاجية، وتزيد من قدرتها التنافسية، وتقلل أثرها البيئي السلبي، وتحسن وصولها إلى الأسواق العالمية. تُعتبر الاستثمارات القصيرة الأمد، ذات المخاطر المنخفضة، التي تُعنى بالابتكار، والتي تسعى إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، من العوامل الرئيسية التي تساعد البلدان للخروج من الركود الاقتصادي".

وأشار الى أن "لبنان يواجه أيضا، تحديات بيئية كبيرة، بما في ذلك تلوث الهواء والمياه، ومشكلات عدة في إدارة النفايات. يسعى المشروع لمعالجة هذه التحديات من خلال دعم تطبيق الممارسات المستدامة في مجال الأعمال وتشجيع النماذج الدائرية التي تعطي الأولوية لخفض التكاليف وتقليل النفايات والأثر البيئي وزيادة كفاءة استخدام الموارد".



ولفت البيان الى أنه "من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير كبير على اقتصاد لبنان، حيث سيساهم في تأمين وظائف جديدة وزيادة التنافسية في الأسواق العالمية. كما سيؤثر بشكل إيجابي على البيئة من خلال تقليل النفايات والتلوث وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة والخضراء".

وذكر أن " مشروع 2Circular يستند إلى التجارب الناجحة في مجال كفاءة استخدام الموارد الصناعية التي تم دعمها من قبل منظمة اليونيدو في إطار برنامج MED TEST الممول من الاتحاد الأوروبي. من خلال MED TEST، قدمت اليونيدو الدعم لـ ١٦٤ مؤسسة صناعية، حققت بدورها توفيرًا اقتصاديًا بقيمة 49.5 مليون يورو سنويًا مع فترة استرداد الكلفة بمعدل ١٫٥ عام".



وأشار الى أن "هذه التدابير سمحت بتقليل استهلاك الطاقة بنسبة ٣٠٪ وبخفض استهلاك المياه بنسبة ٢٧٪ واستخدام المواد بنسبة تتراوح بين ٠.٥ ٪ و٨ ٪. ؛ مما أدى إلى تقليل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار ٢١٧٬٠٠٠ طن سنويًا وتخفيف لإنتاج النفايات الصلبة بمقدار ٢٤٬٠٠٠ طن سنويًا. يسعى مشروع 2Circular إلى توسيع نطاق هذه النجاحات من خلال استهداف ٥٠ مؤسسة صناعية لبنانية، بما في ذلك الشركات الناشئة ذات النماذج التجارية الدائرية القابلة للتطبيق، لمتابعة مسار النمو الأخضر وتمكين التجارة الكربونية على المدى البعيد."