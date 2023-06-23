إسرائيل تدرس تجميد الرحلات بين مطاري بن غوريون وشرم الشيخ

أفادت قناة "كان" العبرية بأن إن إسرائيل تدرس إمكانية تجميد رحلات خط الطيران المباشر الذي تم إطلاقه منذ أكثر من عام، بين مطاري ديفيد بن غوريون وشرم الشيخ في جنوب سيناء.

وأضافت "من المقرر أن تعقد وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، مناقشة داخلية حول استمرار الرحلات الجوية المباشرة من تل أبيب إلى شرم الشيخ في جنوب سيناء".

وأوضت أن النقاش الذي سيعقد على المستويات المهنية "سيناقش التداعيات السياسية والأمنية المترتبة على الرحلات الجوية المباشرة"، دون مزيد من التوضيح.

وبحسب القناة، فإن القرار الإسرائيلي "مثير للاهتمام" لا سيما أنه جاء بعدما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قبل بضعة أشهر، في أعقاب محادثة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري، إن الطرفين ناقشا زيادة الرحلات الجوية.

وأضافت: "يمكن تقدير أن إعادة دراسة مسألة الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ كان المقصود منها إيصال رسالة إلى الجانب المصري، بل وقد يقول البعض رسالة استياء، في سياق دفء العلاقات بين الدولتين، كون افتتاح خط الطيران بين مطار بن غوريون وشرم الشيخ، اعتبر من قبل إسرائيل كخطوة تهدف إلى مساعدة صناعة السياحة في مصر وسيناء على وجه الخصوص، والآن يتم إعادة النظر في هذه المبادرة".