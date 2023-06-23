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هل علق عمال كهرباء لبنان اضرابهم؟

23
JUNE
2023
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عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعها اليوم الجمعة الموافق 23/6/2023 من ضمن اجتماعاتها المفتوحة وتداولت بكافة تفاصيل اجتماعها الامس الخميس الموافق في 22/6/2023 مع سعادة مدير العام رئيس واعضاء مجلس الادارة الذين ابدوا ايجابية بمطالب النقابة متحسسين الأوضاع المالية والمعيشية والاستشفائية الصعبة التي يعاني منها عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وبحضور المراقب العام والمدير الاداري حيث اتخذ مجلس الادارة رئيساً واعضاء القرارات التالية: 1- الاستشفاء والطبابة : تحضير دفتر شروط لشركة تامين بمهلة اقصاها شهر من تاريخه. تطبيق كامل عقد التأمين الحالي بواسطة شركة Management والذي ينتهي في 3/10/2023 بتوسيع شبكة المستشفيات والمختبرات. 2- الدعم المالي : تحضير احالة وعرضها على مجلس الادارة باجتماعها المقرر بتاريخ 4/7/2023 للموافقة. 3- التعرفة : ابلاغ مصلحة الاحصاء والمعلوماتية تطبيق التعرفة للعمال والمستخدمبن والقدامى كما وردت في موافقة كل من وزارة الطاقة ووزارة المالية . اعداد كتاب الى وزارة المالية لاعادة النظر بالقدامى ما قبل 1/1/2017 . واعلنت النقابة تعليق الاضراب اليوم الجمعة الموافق 23/6/2023 وتخص بالشكر سعادة مدير عام رئيس واعضاء مجلس ادارتنا الكريم على تفهمهم وايجابيتهم للمطالب المحقة معاهدين بالاستمرار بما هو لمصلحة العمال والمستخدمين والمؤسسة، كما تشكر كلا من المراقب العام والمدير الاداري على الجهود التي بذلوها.
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