خلال لقاء لودريان... الدويهي طَرَح خارطة طريق للاستحقاق الرئاسي

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اعلن النائب ميشال الدويهي بعد لقاء لعدد من نواب التغيير مع الموفد الفرنسي، في بيان، انه طَرَح خارطة طريق للاستحقاق الرئاسي هي التالية:

اولاً: الذهاب الى دورات متتالية في مجلس النواب حتى يُنتَخب رئيس حسب الأصول الدستورية واحتراما للمسار الديمقراطي السليم.

ثانياً: الدعوة لعقد حوار بين الأفرقاء في لبنان لا يمكن ان يكون جائزة ترضية لفريق يعطل الانتخابات الرئاسية منذ اكثر من ٨ اشهر، اضافة الى ان جميع الحوارات منذ سنوات عديدة لم ينتج عنها الا منطق المحاصصة والتسويات على حساب الدولة ولبنان واللبنانيين.

ثالثا: نتطلع الى انتخاب رئيس جديد بأسرع وقت وتشكيل حكومة تضع رؤية انقاذية للبنان.

رابعًا: وفي هذا السياق لا بد من ملاحظة، ان لبننة هذا الاستحقاق ما زال ممكناً، اذا قررت جميع القوى ان تلتزم بما يمليه علينا الدستور.