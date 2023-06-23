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مناورات اسرائيلية لمحاكاة سيناريوهات الحرب على الجبهة الشمالية

23
JUNE
2023
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أجرى لواء المدرعات 188 تدريبات، اليوم الجمعة في الجولان التي ضمتها إسرائيل عام 1981 في خطوة لم تلق اعترافا دوليا سوى من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وقال قائد مدرعة 188 الكولونيل أو فولوزينسكي: "نقوم الآن بمحاكاة سيناريوهات الحرب على الجبهة الشمالية ، فإننا نجري أيضًا مناورات عسكرية بما في ذلك هذه التدريبات من أجل زيادة استعدادنا على الجبهات الأخرى ، سواء كان ذلك في غزة أو في الضفة الغربية أو في أي مكان آخر".

وأضاف، "حزب الله يحاول اختبارنا في السنوات الأخيرة. نحن مستعدون، وعندما نريد مهاجمتهم - في وقت يناسبنا - ومن المهم أن يفهموا ذلك. أعتقد أنهم تعلموا ذلك في الماضي أثناء حرب لبنان الثانية (في عام 2006) ، وسوف يتعلمونها مرة أخرى إذا لزم الأمر. لكنني أوصي بشدة ألا يفعلوا، لأننا نعرف قدراتهم جيدًا ونعرف بالضبط كيفية التعامل معهم، وسيعانون كثيرًا في الحرب القادمة ".

تأتي هذه المناورة تزامنا مع تصعيد للعنف تشهده الضفة الغربية أسفر عن مقتل نحو عشرين فلسطينيا على الأقل.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الوضع "قد يخرج عن السيطرة" في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد أفادت في تقرير نشرته السبت بأن "مقاتلي جولاني تدربوا الشهر الماضي على أحد السيناريوهات الجديدة التي لم يواجهها الجيش الإسرائيلي وهو القتال لعدة ساعات ضد قوة حزب الله، في حال توغلت داخل الأراضي الإسرائيلية ".

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