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"يجب أن نتفاهم"...رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله": لا يُمكن فرض أيّ شخصية على الآخرين

23
JUNE
2023
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أكد رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك أننا "منذ بداية الأمر كنا حاضرين للتفاهم على اختيار رئيس للجمهورية، وبكل قناعتنا نقول لا يُمكن فرض أيّ شخصية على الآخرين بل يجب أن نتفاهم ونتحاور لذلك كان هناك دعوات عديدة للحوار لكن الطرف الآخر كان غير قابل للنقاش ".

وخلال لقاءٍ علمائي نظمه قسم التبليغ والأنشطة الثقافية في منطقة جبل عامل الثانية في النبطية قال يزبك: "لنا رؤيتنا واختيارنا للوزير فرنجيه من منطلق قناعاتنا بأنه شخصية وطنية ، ونحن لا نريد رئيساً يحمينا بل نريد رئيسا لا يطعن في الظهر وهذه المكتسبات التي حصلت للبنان أن يُحافظ عليها للبنان".

وتابع، "في الحركة الفرنسية السعودية موقفنا واضح، ونحن ندعو الى الحوار ضمن رؤية وطروحات يكون فيها ضمانة للبنان وضمانة العيش المشترك".

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