توقيف أحد المطلوبين في ضهر البيدر "بحقّه حكم بالمؤبّد"!

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من انتشار الجرائم، وملاحقة المطلوبين وتوقيفهم.

بتاريخ 19-6-2023 وفي محلة ضهر البيدر، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة- البقاع في وحدة الشرطة القضائيّة من توقيف المدعو: ع. ه. (مواليد عام 1969، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب /5/ ملاحقات قضائية بجرائم تجارة مخدّرات، نقل وأسلحة وذخائر حربية، إطلاق نار والاستيلاء على سيّارة، وبحقّه حكم مؤبد. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.