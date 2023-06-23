"غايات سياسية معلومة"... لجنة الإعلام في التيار توضّح!

A + A -

صدر عن لجنة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

‏ تتوالى في بعض وسائل الإعلام عشرات المقالات والتعليقات التي تتصل بالشؤون الداخلية للتيار الوطني الحر وآخرها مانشيتات وردت في صحيفة لوريون لوجور قبل يومين، وفي جريدة الأخبار اليوم.

‏تؤكد لجنة التواصل والإعلام في التيار الوطني الحر عدم صحة او دقة هذه المعلومات الصادرة عن جهات ليست ذات مرجعية في التيار ، وهي تهدف الى زرع البلبلة في التيار وحوله لغايات سياسية أصبحت معلومة.

وتتمنى اللجنة على وسائل الإعلام احتراما لمصداقيتها وصدقيتها الاّ تأخذ بهذه الأخبار طالما انها لم تصدر عن قيادة التيار، وذلك تجنبا لتكرار نفيها.