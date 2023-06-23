درجات الحرارة إلى ارتفاع!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من نسبة الشعور بالحر.



وجاء في النشرة:



الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاثنين، حيث تعود درجات الحرارة الى معدلاتها، ويتحول الطقس الى معتدل.

الطقس المتوقع في لبنان:



الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر.



السبت: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من نسبة الشعور بالحر.



الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ويتشكل الضباب أحيانا على المرتفعات.



الاثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.