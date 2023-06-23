السّيّد يتحدّث عن "زوال الآلهة"..

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غرد النائب جميل السيد عبر حسابه عبر تويتر وسأل: “ماذا يعني أننا منذ 2005 الى اليوم لم نستطع انتخاب اي رئيس للجمهورية الا بعد فراغ طويل وضغوط ووساطات خارجية في كل مرّة؟!"

وأضاف: "وماذ يعني أننا منذ 2005 الى اليوم لم نستطع أيضاً تشكيل أي حكومة إلا بعد أشهر طويلة من حكومات مستقيلة وتصريف أعمال؟! وماذ يعني أننا منذ 2005 الى اليوم وصلنا الى تدمير شامل للدولة وإنهيار مالي واقتصادي ومعيشي وخدماتي ومؤسساتي وغيره، ولم يُحاسَب مسؤول واحد في الدولة؟!"

وأجاب: "هذا يعني شيئاً واحداً فقط: قبل 2005 كان الجيش وأجهزة الأمن والنيابة العامة التمييزية وقضاتها في المحافظات، كانوا كلهم خارج حصص القوى السياسية الطائفية وممنوع عليها تعيين ازلامها، وكانت تلك القوى تكتفي بتقاسم مجلس النواب والوزارات والادارات والصناديق وغيرها وفقاً للحصص التي تتوسط فيها سوريا فيما بينهم."

وأكمل: "أمّا في 2005 وبعد الخروج السوري، وفي ظل شعارات السيادة والحرية والاستقلال، وشهود الزور في جريمة الحريري، عادت تلك القوى السياسية والطائفية وتقاسمت كل مواقع الأمن والقضاء التي كانت خارج سيطرتها، فأصبح الزعماء آلهة في طوائفهم وفي الدولة الى اليوم، وعندما تتعدّد الآلهة يسقط الهيكل على رؤوس البشر، ولن يعود الهيكل الا بزوال الآلهة.."