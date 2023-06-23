living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السّيّد يتحدّث عن "زوال الآلهة"..

23
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه عبر تويتر وسأل: “ماذا يعني أننا منذ 2005 الى اليوم لم نستطع انتخاب اي رئيس للجمهورية الا بعد فراغ طويل وضغوط ووساطات خارجية في كل مرّة؟!"

وأضاف: "وماذ يعني أننا منذ 2005 الى اليوم لم نستطع أيضاً تشكيل أي حكومة إلا بعد أشهر طويلة من حكومات مستقيلة وتصريف أعمال؟! وماذ يعني أننا منذ 2005 الى اليوم وصلنا الى تدمير شامل للدولة وإنهيار مالي واقتصادي ومعيشي وخدماتي ومؤسساتي وغيره، ولم يُحاسَب مسؤول واحد في الدولة؟!"

وأجاب: "هذا يعني شيئاً واحداً فقط: قبل 2005 كان الجيش وأجهزة الأمن والنيابة العامة التمييزية وقضاتها في المحافظات، كانوا كلهم خارج حصص القوى السياسية الطائفية وممنوع عليها تعيين ازلامها، وكانت تلك القوى تكتفي بتقاسم مجلس النواب والوزارات والادارات والصناديق وغيرها وفقاً للحصص التي تتوسط فيها سوريا فيما بينهم."

وأكمل: "أمّا في 2005 وبعد الخروج السوري، وفي ظل شعارات السيادة والحرية والاستقلال، وشهود الزور في جريمة الحريري، عادت تلك القوى السياسية والطائفية وتقاسمت كل مواقع الأمن والقضاء التي كانت خارج سيطرتها، فأصبح الزعماء آلهة في طوائفهم وفي الدولة الى اليوم، وعندما تتعدّد الآلهة يسقط الهيكل على رؤوس البشر، ولن يعود الهيكل الا بزوال الآلهة.."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   