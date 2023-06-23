living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة موظفي الخليوي: على إدارتيّ ألفا وتاتش الالتزام بتعهداتهما

23
JUNE
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي جميعَ الموظَّفين متساوُون في ما يَتعلّق بالحقوق، و هم يتبعون قانوناً لِشَرِكاتٍ خاصَّةٍ، و يَتُمَّ تقييمِهِم مِن قِبَلِ إداراتِ الموارِد البشريَّة التابعة لشركتي الخليوي، مشددة على أن على إدارتي الشركتين الإلتزام بِتَعَهُّدَاتِهما.
صدر عن النقابة البيان الآتي:
عَقَدَت النقابة إجتماعاً مع وزير الإتصالات المُهندِس جوني القرم في وزارة الإتصالات، موضوعَهُ الأسَاس كانَ إستكمالِ البحثِ في حقوق الموظَّفين المعلَّقة والمؤجَّلة. وتطرّق البحثُ تحديداً الى موضوعِ الزيادات التي لم تُقَرّ حتى تاريخِهِ، لقسمٍ من الموظَّفين، بحيثُ شدَّد معاليه على أحَقِيَّتِها وعلى ضَرُورَة مَنحِها بشكلٍ عادلٍ و شَفَّافٍ في أقرَبَ وقت.
تؤكِّد النقابة مرَّةً جديدة على أنَّ جميعَ الموظَّفين متساوُون في ما يَتعلّق بالحقوق، و هم يتبعون قانوناً لِشَرِكاتٍ خاصَّةٍ، و يَتُمَّ تقييمِهِم مِن قِبَلِ إداراتِ الموارِد البشريَّة التابعة لشركتي MIC1 و MIC2 ، وعلى إدارات الشركات الإلتزام بِتَعَهُّدَاتِها المرفقة مع هذا البيان.
وسَتُتَابِعَ النقابة هذا الموضوع المُحِق والمُلِحّ مع وزارة الإتصالات و إدارتي ألفا وتاتش وجميع الأطراف المعنِيَّة بِهَدَفِ إيصالِهِ إلى النتائج المَرجُوَّة بأسرعِ وقتٍ مُمكِن.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   