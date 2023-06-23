في الساحل اللبناني... "أسماك القرش غير معادية إلاَّ..!"

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تابع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن موضوع حركة أسماك القرش التي تُشاهد بالقرب من السواحل اللبنانية.



وذكرت الوزارة في بيان لها، أن أسماك القرش هي أسماك هامة بيئيًا، وتعتبر ضرورية للحفاظ على النظام الإيكولوجي البحري، وقالت: "فور تداول أخبار حول وجودها بالقرب من الشواطئ اللبنانية، استنفرت الأجهزة الفنية المعنية في الوزارة بتوجيهات من الوزير للتحقق من دقة الأخبار التي تتداول، والتي تبين أن غالبيتها غير صحيحة".



وبحسب الوزارة، فإن الخبراء المختصين في لبنان أكدوا أن الساحل اللبناني يحتوي على العديد من أصناف أسماك القرش وغالبيتها مصنفة بغير المعادية، إلا في حال محاولة الاعتداء عليها.

وذكّرت الوزارة بضرورة الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء والمراسيم والقرارات الحكومية.