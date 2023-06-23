أرسلان: الضغط المعنوي والعسكري والقوّة التي يستخدمها العدو في الجولان المحتل تحتّم التصعيد بعد الهدنة

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "غضّ النظر الذي ينتهجه المجتمع الدولي عن تعديات العدو في المنطقة يفاقم خطورة الأمور عند كلّ عدوان وحادثة تحصل وصمود المشايخ والأهالي الأبطال في الجولان المحتل ومساندة أهل التوحيد والوطنيين لهم في المنطقة والعالم بأسره، ستجعل النصر حليفهم بوجه مشروع التوربينات الهوائية الإستيطاني".

وتابع: "الضغط المعنوي والعسكري والقوّة التي يستخدمها العدو لفرض مشروعه والتي سيستكملها بعد الهدنة، تحتّم التصعيد بكل الطرق والوسائل المتاحة… وسيُهزم!".