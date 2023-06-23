عناوين الصحف ليوم الجمعة 23 حزيران 2023

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الأخبار: إسرائيل في الضفة: هروب إلى الأمام

لودريان مستمعاً و«داعية حوار»... وتباين في تفسير موقف باريس: هل طوت فرنسا الصفحة السابقة؟



البحث في إشهار ترشيح قائد الجيش بعد فشل الانقلاب الدستوري: من أعدّ السيناريو الأسود لجلسة 14 حزيران؟



الديار: استنتاجات متناقضة في اليوم الثاني من زيارة لودريان: الجميع خرج رابحاً!

الجولة الفرنسية تقييمية وتؤسس لمرحلة تفاهم اقليمي دولي حول الملف اللبناني

مزارع شبعا «نار تحت رماد» التوتر الاسرائيلي



نداء الوطن: خصّ بكركي بلفتة... وسيسعى لدى طهران لـ"الإفراج" عن الانتخابات

لودريان يتقصّى أسماء الوسطيّين



البناء: انفجار مستودع للأسلحة الكيميائية قرب تل أبيب… والرقابة العسكرية تمنع نقل الأخبار والتصوير لودريان يسأل بكركي عن رعاية الحوار ويستعرض مواقف الأطراف من الأسماء والسلة الكاملة البخاري يستضيف حشداً دبلوماسياً يضمّ القائم بالأعمال السوري… والسفير الإيراني يشيد ويستبشر





اللواء: مهرجان الصيف الرئاسي: لودريان يبحث عن الإصلاحات والمتغيِّرات

بكركي تبلِّغ الموفد الفرنسي رفض رعاية الحوار.. ومصير مرحلة ما بعد سلامة بمتابعة الخزانة الأميركية





النهار: مهمة لودريان "الطويلة": الصفحة السابقة طويت



الجمهورية: لودريان يستطلع و "المبادرة" مستمرة

الحل بيد اللبنانيين

l'orient le jour: Tournée de Le Drian : plus de questions que de réponses