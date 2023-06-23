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أسرار الصحف ليوم الجمعة 23 حزيران 2023

23
JUNE
2023
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر روسية إن دعوة موسكو لعدم رفع سقف التوقعات من اجتماعات أستانة لا يخفف من قيمة الإنجاز الذي تحقق عبر الاتفاق على الالتزام بالسعي لتطبيع العلاقات التركية السورية تحت سقف سيادة سورية ووحدتها ومكافحة الإرهاب ومشاريع الانفصال واتخاذ ترتيبات تخدم هذا الاتجاه ستظهر قريباً.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس

أصيبت العلاقة بين مرجعيتين معنيتين بالحوار بانتكاسة على خلفية مهمة يتيمة، كشفت العجز عن ادارة اتصالات مفيدة..


غمز

أبرز نقطة طلب مسؤول حزبي الاضاءة عليها أن التسوية المتداولة خرجت من التداول الخارجي..


لغز

باتت حظوظ موظف كبير غير مدني مفتوحة بامتياز مع مسؤولين كبيرين، بعد سلسلة إجراءات، تتصل بالمؤسسة التي يقف على رأسها..

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

علم أنّ مستثمرين فرنسيين ما زالت عيونهم على قطاع البريد ليس لأهميته كشركة، بل لأن هؤلاء يريدون من خلال مراكز الخدمة البريدية التي تتجاوز الألف في لبنان إنشاء ما يشبه المصرف الالكتروني ترتبط به كل هذه الفروع وبالتالي تصبح هذه الشبكة الأقوى في خدمات الـretail بفضل عائداتها المالية المرتفعة.

 

حالة تململ كبيرة تسود بين ضباط الجمارك لحرمانهم من حقهم في الترقية لأسباب مجهولة معلومة. وذلك بعد حرمان قسم كبير منهم من الآليات العسكرية والمحروقات مقابل توزيعها على موظفين مدنيين خلافاً للقانون ومنهم مسؤول كبير في مرفق بارز.

 

سأل متابعون كيف يمكن إجراء الانتخابات النيابية المبكرة التي اقترحها الياس بوصعب اذا كانت القوى الأمنية عاجزة عن مراقبة تلامذة البروفيه؟

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