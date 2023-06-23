المقايضة التي طرحتها باريس بين فرنجيه ونواف سلام طويت

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بعض ما جاء في مقال صونيا رزق في الديار:

افيد بأنّ الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان آت في مهمة محدّدة في التوقيت، على ان يزور بيروت في شهر تموز المقبل بهدف الوصول الى تسوية، من الوارد جداً ان ينتج عنها دوحة جديدة لا تتعدى شهر ايلول، لكن ثمة اسئلة تطرح في هذا الاطار حول إمكانية ان يحقق كل هذا، وسط هذه الانقسامات وعدم التجاوب معه، بحسب المصادر المطلعة على جولته. مع الاشارة الى انه ركّز على نتائج الجلسة الرئاسية، التي عقدت يوم الاربعاء الماضي، ومن هنا إستند المسؤول الفرنسي على ما حصل.

وفي السياق نقلت المصادر المذكورة بأنّ المقايضة التي طرحتها باريس سابقاً بين سليمان فرنجيه ونواف سلام قد طويت، وبأن لا أسماء تقترحها فرنسا ولا تصوّر لحل اقله قبل عودة لو دريان الى لبنان الشهر المقبل، مع إشارة هذه المصادر الى انّ باريس قلقة جداً من الوضع الذي وصل اليه لبنان، وبالتالي من صورته القاتمة اقليمياً ودولياً.



واشارت الى انّ الموفد الفرنسي، على علم بكل شؤون وشجون الازمة الرئاسية من كل جوانبها، ولفتت الى انّ فرنسا قلقة من تهاوي الدولة اللبنانية، وانهيار صورتها امام العالم والمجتمع الدولي، لذا كرّر مناشدته الاطراف اللبنانية ضروة التنازل عن مصالحهم الخاصة، وتقديم التنازلات من اجل لبنان، وهذا يعني انّ العمل سيتجه لاحقاً نحو خيار ثالث لا غنى عنه، وإلا سيبقى الوضع على ما هو عليه، وسوف يطول أمد الفراغ الرئاسي سنوات ،وعندها على لبنان السلام، بالتزامن مع توالي الازمات يومياً، والتي ستقضي على البلد نهائياً في حال لم يتفق المتخاصمون.