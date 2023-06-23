الموفد الفرنسي أكد الحاجة إلى توافق فعلي على كل "الملفات العالقة"

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بعض ما جاء في فقرة "المشهد السياسي" في الأخبار:

تقاطعت المعلومات على أن المسؤول الفرنسي جان إيف لودريان «كان داعياً للحوار والتوافق من أجل الخروج من الأزمة».

وهو، وبحسب مصادر سياسية بارزة، أكّد ذلك في اجتماعه الأول مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي «قدّم شرحاً مطوّلاً عن أسباب دعم الثنائي لفرنجية، وعن مسار جلسات الانتخاب». وهو ردّ على دعوة لودريان له إلى المبادرة بالدعوة للحوار، أنه «سبقَ أن فعلت ذلك سابقاً عندما كانت كتلتي النيابية تصوّت بورقة بيضاء، لكنني اليوم أصبحت طرفاً».

ونقل زوار بري عنه أن الموفد الفرنسي «أكد الحاجة إلى «توافق فعلي» وأن الأمر لا يتعلق بالرئاسة فقط، بل بكل الملفات العالقة في لبنان، وأنه سيعود إلى بيروت مجدداً وستكون له زيارات متعددة.