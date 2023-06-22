خاص - باسيل ولودريان: مرحلة طُويت وأخرى بدأت.. ولا حلول معلّبة!

A + A -

خاص tayyar.org -

كشفت مصادر معنية أن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في منزله استمرت ساعة وربع ساعة، سمع خلالها رئيس التيار منه انه في ضوء أزمة الرئاسة لا بدّ من البحث عن حلول جديدة، وأن مرحلة طُويت ومرحلة جديدة بدأت، وأن فرنسا لا تملك حلولاً معلبة ولا اجوبة مسبقة.

وتقاطعت وجهة نظر باسيل مع رأي لودريان على أن الرئيس المنتظر لا يمكن أن يكون إلا نتاج حوار لبناني- لبناني.

وشرح رئيس التيار وجهة نظره التي تقوم على ضرورة التحاور بين جميع المكونات اللبنانية للتوافق على اسم الرئيس وعلى الخطوط العريضة لبرنامج تنفذه طبعاً الحكومة، والذي على أساسه يتم طلب الدعم الخارجي.

ولفت باسيل الى أن الرئيس لا يمكن له أن ينجح ما لم يحظَ بدعم داخلي واسع إن لم يكن شاملاً، بدليل ما جرى من تفشيل لعهد الرئيس ميشال عون نتيجة مواقف قوى فاعلة في الدولة عارضت مجيئه من الاساس وتوعدت بإفشاله.

وتلاقت وجهات نظر باسيل ولودريان في اكثر من نقطة، وفُهم ان زيارة الموفد الفرنسي للبنان ستتكرر قريبًا.