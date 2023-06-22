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بالفيديو - باسيل: ميقاتي أكبر متواطئ على لبنان واللبنانيين في ملف النزوح السوري

22
JUNE
2023
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أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن "المأساة الكبيرة في ملف النزوح هي في لبنان فالحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي عام 2011 واليوم هي اكبر متواطئ على لبنان واللبنانيين بملف النزوح من خلال الانصياع الكامل للارادة الخارجية..." وقال: "هم يتحدثون بالامر ليخلقوا حالة ضياع عند الناس... بيحكوا منيح... بس شو عملوا؟!"

وأشار باسيل خلال مؤتمر حول النزوح السوري من جبيل أنه "في عهد الرئيس عون عاد 450 الف نازح سوري لكن لا احد يتحدث عن الموضوع... ولم يصدر اي تقرير حول اسم او واقعة تعرضوا لها هناك وهذا ما اطرحه على كل سفير يسألني عن الموضوع."

وأضاف: "صحيح ان 450 الفا عادوا لكن المؤسف ان عدد السوريين زاد في لبنان بسبب الولادات ولما حذرت من هذا الامر ومن موضوع وجوب التسجيل حتى لا يتحول الاطفال غير المسجلين الى مكتومي قيد عند جمع الشمل وصفتني بعض الصحف عام 2011 بابشع الاوصاف."

وقال: "لبنان هو الاول في العالم من حيث كثافة النزوح ومن حيث هجرة ابنائه وهذا وضع لا يحتمله بلد مجتمعه وموارده مثل لبنان".

 

شاهد كلمة الوزير باسيل كاملة من خلال الفيديو المرفق.

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