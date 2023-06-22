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بوحبيب لبى دعوة السفير السعودي الى العشاء: علاقة لبنان بالمملكة رسميا وشعبيا قديمة ومتجذرة

22
JUNE
2023
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لبى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب دعوة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري إلى العشاء، في حضور أكثر من 50 رئيس بعثة دبلوماسية عربية وأجنبية وممثلي منظمات دولية عاملة في لبنان.

والقى بوحبيب كلمة قال فيها: "في البداية الشكر لسعادة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري على هذه الدعوة الكريمة وهذه اللفتة الطيبة. انها تكريم للبنان، وبالأخص لوزارة الخارجية والمغتربين. كما ارحب واشكر الزملاء رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الحاضرين وكافة الزملاء الدبلوماسيين والأصدقاء".

اضاف: "إن علاقة لبنان بالمملكة على المستويين الرسمي والشعبي قديمة ومتجذرة، وقد عبر عنهھا في بدايات القرن الماضي الاديب والمفكر الكبير في الوطن والمھجر أمين الريحاني بوصفه لدور وشخصية المغفور له جلالة الملك عبد العزيز بن سعود مؤسس المملكة، لما تعكسه ھذه الشخصية من طبيعة سعودية تصلح على مر الزمان.
يقول الريحاني: "ھا قد قابلت أمراء العرب كلھم، فما وجدت فيھم أكبر من ھذا الرجل، لست مجازفًا أو مبالغاً فيما أقول: فھو حقاً كبير، كبير في مصافحته، وفي ابتسامته، وفي كلامه، وفي نظراته، وفي ضربه الأرض بعصاه. فصيح في أول جلسة عن فكره ولا يخشى أحداً من الناس، بل يفشي سره، وما أشرف السر، سر رجل يعرف نفسه، ويثق بعد الله بنفسه."
ويتابع الريحاني قائلاً: "ھو حقاً مسك الختام. مھما قيل في إبن سعود، فھو رجل قبل كل شيء. رجل كبير القلب والنفس والوجدان. عربي، تجسدت فيه فضائل العرب."

وختم: "أكتفي بھذا القدر، ولكم مني أطيب التمنيات".

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