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اسماك القرش تغزو بحر لبنان... او هكذا قد يُخيَّل لكل من يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي اليوم

22
JUNE
2023
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV المسائية:

اسماك القرش تغزو بحر لبنان.
او هكذا قد يُخيَّل لكل من يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.
طبعاً، الخبر مهم، ومن المؤكد أنه يستحق المتابعة اللازمة من المعنيين، درءاً لأي خطر محتمل من جهة، ومن دون اثارة هلع قد يكون غير مبرر، من جهة اخرى.
اما اسماك القرش السياسية، التي تغزو لبنان وتفتك بشعبه منذ عام 1990، فدرء خطرها لا يبدو في متناول اليد، والهلع من افعالها دائماً مبرر، فكيف اذا كانت التحقيقات القضائية في حقها تتسارع في اكثر من دولة، فيما عجزها الفاضح عن فرض الرئيس الذي تريد، حتى تمدد لنفسها ست سنوات، تؤكده العقبات الميثاقية والوطنية المستعصية على التجاوز والعصية على التهديد والوعيد وكل تعابير التعالي والفوقية والاستفزاز التي يستخدمها البعض بشكل غير مفهوم منذ مدة.
هذا في المشهد العام. أما في الصورة السياسية اليوم، فقد اختصرتها جولة جان ايف لودريان على بعض المعنيين، واستقباله لبعضهم الآخر في قصر الصنوبر، فيما تراوحت التسريبات حول الزيارة، بين جازم بأنها لا تحمل أي جديد باستثناء الاستطلاع، وحاسم بأنها رسمت حداً فاصلاً بين مرحلة ومرحلة، وبأنها تحضيرية لما سيأتي في المستقبل غير البعيد. والبارز في جولة اليوم، اللقاء المطول الذي جمعه برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في منزله في البياضة، بمشاركة السفيرة الفرنسية آن غريو والنائبة ندى البستاني، التي سنكون معها في مداخلة بعد قليل للاطلاع على تفاصيل اللقاء.

 

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