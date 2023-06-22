living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دورة تدريبية دولية في معهد قوى الأمن الداخلي لتعزيز القدرات الوطنية

22
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان، انه " ضمن إطار متابعة المرحلة الثّانية من مشروع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بشأن الأسلحة الصغيرة غير المشروعة، الذي يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في هذه الجامعة على تعزيز القدرات الوطنية بطريقة مستدامة من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومنع انتشارها، والذي بدأ في عام 2019 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وكل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والمنظّمة العالمية للجمارك World Customs Organization، أقيمت في معهد قوى الأمن الداخلي - عرمون (ثكنة الرائد المهندس الشهيد وسام عيد)، ما بين12 و16 حزيران 2023، دورة تدريبية لعدد من ضباط الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدّولة والجمارك.

تهدف المرحلة الثانية من المشروع (من 1 تشرين الأول 2021 إلى 30 أيلول 2024) إلى تعزيز الأسس التي وضعت خلال مرحلته الأولى، بحيث استمرت جهود بناء القدرات التي بدأت في المرحلة الأولى وتتوسع لضمان الاستدامة على المدى الطويل. ويوفر الشركاء المنفذون الثلاثة المذكورون، تدريبا مكيفا مع وكالات إنفاذ القانون.

وقدم خبراء البرنامج، خلال هذه الدورة، التدريب على إدارة المخزونات، ومنع التسريب، والوصول إلى مواقع التخزين ومراقبتها، وسلامة مواقع التخزين وأمنه، وحفظ السجلات ووضع العلامات، والقضاء على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة.

في حين قدم خبراء المنظمة العالمية للجمارك التدريب على التوثيق والترخيص والتحقق، والتزييف، وإدارة مخاطر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وإعادة الشحن والتعاون الدولي، وتبادل المعلومات، والتهديدات الناشئة عناصر التجارة الإلكترونية - البوليمير، وتحويل الأسلحة غير المشروعة.

كذلك، قدم خبراء "الإنتربول" في مجال الأسلحة النارية تدريبا على ما يلي:
-تحديد الأسلحة النارية وتعريفها.
-الأدوات والتقنيات اللازمة للتحقيق في الإتجار غير المشروع في الأسلحة الثأرية.
- بروتوكول استرداد الأسلحة النارية.
- أبرز الأدلّة المادّيّة التي توجد في مسرح جريمة متّصل باستخدام أسلحة نارية.
- محاكاة تشبيهية لإدارة مسارح جريمة تتضمن استخدام أسلحة نارية غير مشروعة.
- جمع الأدلة المتعلقة بالأسلحة النارية والذخيرة.
- التهديدات العالمية الناشئة.
وقد نالت الدورة التدريبية، في جميع نواحيها، إعجاب المدربين والقيميين على المشروع، لا سيما أماكن إقامة الندوات والمحاضرات، آملين أن يصبح معهد قوى الأمن الداخلي مركزا تدريبيا إقليميا لكل الدول الأعضاء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   