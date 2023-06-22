living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو- بعد تسيير دوريات عديدة... رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني يكشف حقيقة وجود أسماك قرش بالمياه اللبنانية!

22
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني االلبناني سمير يزبك الحقائق إزاء ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي حول ظهور أسماك القرش في مياه الشاطئ اللبناني، مشيرا في تصريح نشرته صفحة الدفاع المدني اللبناني عبر تويتر، أنه بعد تسيير دوريات للدفاع المدني رأينا دلافين، أما ما يحكى عن وجود أسماك قرش على السواحل اللبنانية، فبعد دراسة الحالة والعودة للعلماء والمختصين، اتضح أن الساحل اللبناني هو مجرد مكان عبور لأسماك القرش عبر السواحل اللبنانية الى مكان بعيد، وبالتالي لا تقترب كثيرا نحو الشاطئ اللبناني. وأكد أنه فعلا قد تقترب أسماك القرش قليلا من الشواطئ في حالة وجود نفايات على سطح المياه أو أسماك ميتة، فتقترب لتأكلها ثم تكمل رحلتها الى عمق البحر الأبيض المتوسط.

لمشاهدة الفيديو: https://twitter.com/CivilDefenseLB/status/1671862475615084544

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   