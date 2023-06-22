بالفيديو- بعد تسيير دوريات عديدة... رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني يكشف حقيقة وجود أسماك قرش بالمياه اللبنانية!

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كشف رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني االلبناني سمير يزبك الحقائق إزاء ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي حول ظهور أسماك القرش في مياه الشاطئ اللبناني، مشيرا في تصريح نشرته صفحة الدفاع المدني اللبناني عبر تويتر، أنه بعد تسيير دوريات للدفاع المدني رأينا دلافين، أما ما يحكى عن وجود أسماك قرش على السواحل اللبنانية، فبعد دراسة الحالة والعودة للعلماء والمختصين، اتضح أن الساحل اللبناني هو مجرد مكان عبور لأسماك القرش عبر السواحل اللبنانية الى مكان بعيد، وبالتالي لا تقترب كثيرا نحو الشاطئ اللبناني. وأكد أنه فعلا قد تقترب أسماك القرش قليلا من الشواطئ في حالة وجود نفايات على سطح المياه أو أسماك ميتة، فتقترب لتأكلها ثم تكمل رحلتها الى عمق البحر الأبيض المتوسط.

لمشاهدة الفيديو: https://twitter.com/CivilDefenseLB/status/1671862475615084544