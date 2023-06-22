ادراج متحف عساف على لائحة المتاحف الوطنية

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أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى إدراج محترف متحف عساف في الورهانية على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية.

وقال المرتضى: "نعلن ذلك لكلّ لبنان لأنَّ لبنان كلّه معنيٌّ بهذا الجمالَ الذي تنامُ فيه الطبيعةُ على رَجاءِ القداسة، قداسةُ التاريخ في صيرورتِه التي تجمَّدتْ في الأمكنةِ وتحررتْ في الأزمنة."

وتابع :"هنا تنتخبُ العناصرُ كلَّ يومٍ نهارًا بهيًّا تحت الشمس وهناك يَتعطَّلُ كلَّ يومٍ انتخابُ رئيسٍ للجمهورية بتعطّلِ حوارِ المكوّناتِ ولو أنَّ السياسةَ تتعلّمُ من الحجارةِ في هذا المكان لَتأنسَنَتْ وتواضَعَت. ولذلك نطلقُ مجددًا نداءَ الحوارِ غيرِ المشروط بين القوى السياسية من أجل وضعِ حدٍّ للفراغِ الرئاسي والسياسي في بلدِنا والذي كلَّفَنا شللًا في مؤسساتِ الدولة قد يكون لا عودة لنا منه انْ طال أمده فليتعال بعض اللبنانيين عن الصغائر والأنانيات والحسابات الخاطئة".