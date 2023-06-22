اليكم حالة هنيبعل القذافي الصحية....!

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كشف مصدر حقوقي لبناني لوكالة الأناضول التركية، ان هانيبعل القذافي الموقوف لدى السلطات اللبنانية منذ 2015 "مضرب عن الطعام وينقل إلى المستشفى بين الحين والأخر عندما تسوء حالته الصحية". وقال المصدر الحقوقي للأناضول طالبا عدم الكشف عن هويته، إن "هانيبعل القذافي بدأ منذ أكثر من أسبوعين الإضراب عن الطعام احتجاجا على توقيفه التعسفي دون محاكمة وحالته الصحية ضعيفة". وأضاف المصدر الحقوقي المطلع على ملف القذافي: "لا معلومات عن حالته الصحية اليوم بعد الأنباء عن دخوله المستشفى". وخطف هانيبعل المتزوج من لبنانية عام 2015 من قبل مسلحين لبنانيين في سوريا حيث كان يقيم كلاجئ سياسي، وطالبوا حينها بمعلومات حول مصير رجل الدين الشيعي السيد موسى الصدر، الذي فقد في ليبيا عام 1978.