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السّيّد: "كُلّ صرماية وإنتو بخير…"

22
JUNE
2023
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غرّد اللواء النائب جميل السّيّد في حسابه عبر تويتر وقال: "حذاء لودريان!! من التعليقات التي قرأتها عن الموفد الفرنسي لودريان الساعي لدفْع مختلف الاطراف نحو التوافق على إنتخاب رئيس، هو لون وشكل الحذاء الذي كان ينتعله لودريان…"

وأكمل: "والحذاء بالنحَوِي يسمّونه بالدارِج اللبناني الصُبّاط او الجزمة او حتى الصرماية، وتبيّن لي أن سبب تلك التعليقات هو لون حذاء لودريان البني الفاتح وشكله القديم بينما درجت العادة في لقاءات الرسميين أن يكون لون الحذاء أسْوداً ولمّاعاً…"

وأضاف: "وفي رأيي، لا اعتقد أن لودريان الدبلوماسي المحترف والخبير بلبنان قد أخطأ بإختيار هذا الحذاء في جولته على المسؤولين عندنا، لا بل أنّه قد إختاره قصداً، ذلك أن الحذاء او الصبّاط أو الصرماية، وخاصة الصبّاط العربي او الأجنبي، كان في العادة من أهَمّ وسائل الإقناع الأساسية لحَمْل المسؤولين عندنا على القبول بالحلول والتسويات."

وأردف يقول: "وكلّما كان الحذاء قديماً ومهترئاً كلما كان وسيلة أسهل للإقناع، بينما الحذاء الجديد الأسود واللمّاع قد يوحي بالمسايرة التي قد تحُدّ من الإقناع…"

وختم السّيّد: "كُلّ صرماية وإنتو بخير…"

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