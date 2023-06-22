بالصور: هيئة قضاء طرابلس - احتفال وعرض مسرحي بمناسبة الاضحى‎

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أقامت هيئة طرابلس مساء أمس احتفالًا وعرضًا مسرحيًّا لمناسبة عيد الأضحى على مسرح الرّابطة الثّقافية في طرابلس.





بعد النّشيد الوطني ألقيت كلمات أوّلها من مسؤولة الموارد البشرية في هيئة قضاء طرابلس نسرين نادر تمنّت فيها أن تبقى طرابلس مدينة الأعياد والفرح وأن يبقى التيار قلبها النّابض.





ثمّ كانت كلمة لمنسق هيئة القضاء في التّيار الأستاذ سامر الرز شدّد فيها على العيش المشترك في طرابلس وعلى دور التّيار في إظهار المنطق الجامع والعمل على جمع النّاس في المناسبات وفي النّشاطات الّتي يقيمها التيار.





شكر في النّهاية رئيس الرّابطة الثّقافية في طرابلس الدكتور رامز الفري ومنسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة المحامية جومانة سليلاتي، الاعلامية رندلى جبور ، عضو مجلس القضاء إحسان اليافي ، منسق مكتب العمل الوطني داني سابا والناشط جورج دعبول وكلّ من عمل وقدّم وساهم في إنجاح هذا النّشاط.





ولم ينسَ توجيه معايدة للآباء لمناسبة عيد الأبّ.