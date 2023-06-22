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وفد من الهيئة التنفيذية للتجمع من أجل لبنان - سويسرا يزور السفارة اللبنانية في برن

22
JUNE
2023
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زار وفد من الهيئة التنفيذية للتجمع من أجل لبنان- سويسرا ، السفارة اللبنانية في برن.

وقد سلم سعادة السفير رلى نور الدين رسالة خطية تعبر عن رأي اللبنانيين بقضية النزوح السوري واعتراضهم على آلية معالجة هذه القضية من قبل الدول الاوروبية، متمنيا من سعادتها إبلاغ مضمون الرسالة للمسؤولين في وزارة الخارجية السويسرية .

هذا وقد أبدت السفيرة رلى نور الدين كل تجاوب لناحية تسليمها الرسالة الى السلطات المعنية السويسرية.

وخلال اللقاء تداولنا مع سعادتها أما لناحية تسليم الرسالة المشار اليها أعلاه للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف فقد افادتنا السكرتاريا ضرورة إيداع الرسالة المذكورة بالبريد الالكتروني ليتم إبلاغ المفوض السامي للمفوضية السيد فيليبو غراندي وهذا ما حصل.

كما اودع وفد الهيئة التنفيذية الرسالة عينها بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بهدف تسليمها لسعادة السفير سليم بدورة المندوب الدائم لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة.
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