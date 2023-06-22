تعميمٌ هامّ من "التربية"..

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طلبت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، "استناداً إلى القانون رقم 515 تاريخ 1996/6/6 (تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير (المجانية لا سيما المواد الخامسة والعاشرة والثالثة عشرة منه الممدد العمل به بموجب القانون رقم 281 تاريخ 2014/04/30"، من جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الخاصة غير المجانية عند تسجيل التلامذة للعام الدراسي ،2024/2023، ضرورة الالتزام بالآتي:



- أن لا يتعدّى رسم انتساب التلامذة الجدد إلى المدرسة أو رسم تسجيل التلامذة القدامى للعام الدراسي 2024/2023 ، العشرة بالماية من قيمة قسط العام الدراسي، 2023/2022، الذي تم تحديده وفقاً للأصول القانونية المعتمدة لذلك،



- عدم اتخاذ أي إجراء بحق أي تلميذ لاسيما لجهة عدم تسجيله، بسبب عدم قيام ولي أمره بتسديد رسم انتساب أو تسجيل للعام الدراسي 2024/2023 يزيد عن نسبة العشرة بالماية المنوه عنها أعلاه،

- اعتبار رسم الانتساب أو التسجيل المنوه عنه للعام الدراسي 2024/2023 ، في مطلق الأحوال جزءاً من أصل القسط السنوي المتوجب للعام الدراسي 2024/2023،



- استيفاء القسط المدرسي على ثلاث دفعات على الأقل، على ألا يتجاوز القسط الأول ثلاثين بالمئة (30) من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة والذي تم تحديده وفقاً للأصول القانونية المعتمدة، وذلك كدفعة على الحساب،



وأشارت الوزارة، إلى أن "مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي، ستتولى متابعة تنفيذ هذا التعميم في إطار تطبيق أحكام القوانين الناظمة لعمل المدارس والثانويات الخاصة لاسيما في ما يتعلق بالموازنات المدرسية وتحديد قيمة الأقساط، و سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين".