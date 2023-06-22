"صيفي مستقر"... إليكم طقس الأيام المُقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع رياح ناشطة ورطوبة مرتفعة.



وجاء في النشرة التالي:



الحال العامة: طقس صيفي مستقر مع رطوبة مرتفعة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال حتى يوم الاثنين حيث تعود الى الانخفاض.

الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وارتفاعها على الجبال، مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يؤدي الى تشكل الضباب على المرتفعات ، أما الرياح فتكون ناشطة في المناطق الجنوبية.



الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع رياح ناشطة ورطوبة مرتفعة.



السبت: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية ، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من نسبة الشعور بالحر.



الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في نسبة الرطوبة وفي درجات الحرارة على الساحل واستمرار ارتفاعها على الجبال وفي الداخل كما يتشكل الضباب احيانا على المرتفعات.