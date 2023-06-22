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حلّ غير مرضٍ لتعويضات موظفي السفارة اللبنانية في كييف!

22
JUNE
2023
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حوّلت وزارة الخارجية والمغتربين مبلغ 270 ألف دولار إلى سفارة لبنان في العاصمة البولندية وارسو، وهي عبارة عن مستحقاتٍ مالية تتضمّن رواتب 11 شهراً لـ7 موظّفين لبنانيين وأوكرانيين كانوا يعملون في السفارة اللبنانية في كييف قبل تعليق عمل البعثة، وتعويضات لموظفين صُرفوا من العمل، وبدلات إيجار متراكمة على مقرّ إقامة السفير.

المبالغ المالية التي حُوّلت بعد طول انتظار، يشكو الموظفون من صعوبة قبضها وفقاً للآلية التي طرحتها الخارجية، إذ يتطلّب الأمر منهم السفر إلى بولندا لتسلّم الأموال، وهو ما لا يمكن اثنين من الموظفين الأوكرانيين (الذكور) فعله، بسبب قانون التعبئة العامة المعتمد حالياً نظراً إلى ظروف الحرب مع روسيا. كما أنّ هناك مشكلة أخرى تتعلّق بحجم المبالغ المالية الـ”كاش” التي تسمح السلطات الأوكرانية لكل شخص بإدخالها، ولا تتجاوز الـ10 آلاف دولار، في حين أنّ المبالع المتراكمة تتخطى هذا السقف.

 
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