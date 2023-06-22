اعتراض أميركي على مهمَّة لودريان... وشيّا تُحدِّد مواصفات الرئيس

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

المثير للاهتمام، مع بدء مهمة الموفد الفرنشي جان إيف لودريان الدخول الاميركي المبكر على خط المهمة، من باب الاعتراض، وعلى لسان السفيرة الاميركية المنتهية ولايتها دورثي شيا، التي فاجأت الوسط اللبناني، بكلمة مسجلة، باعتبار انها لم تتمكن من المشاركة، في احياء السفارة الاميركية للعيد الوطني الذي يصادف 4 تموز اي الثلاثاء المقبل، بسبب ادلائها بشهادة امام الكونغرس قبل تعيينها سفيرة لبلادها في الامم المتحدة، قالت شيا: البيان الاميركي - السعودي - الفرنسي (أيلول 2022) تضمن مواصفات الرئيس: رئيس غير فاسد، يمكنه توحيد الشعب، ويعمل مع الجهات الفاعلة الاقليمية والدولية لتجاوز الازمة، وتشكيل حكومة قادرة على تطبيق الاصلاحات ومعالجة الازمة ومواكبة الاستحقاقات.