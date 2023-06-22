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عناوين الصحف ليوم الخميس 22 حزيران 2023

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الأخبار: إسرائيل بمواجهة الضفة: كلّ الخيارات مُرّة

توتّر في مزارع شبعا: تهديدات هوائية للعدو

لا آمال كبيرة على زيارة لودريان: الفراغ الرئاسي يتمدّد

إلغاء «البريفيه»: وزير التربية آخر من يعلم!

 

 

 

 

الديار: اي لبنان يريد المتنازعون؟ هل يكون في موقع الحياد ام يحتاج قوة لردع الاعتداء عليه؟
موقف الرئيس بري بتعليق الجلسات وانتظار مبادرة عربية ودولية وطني بامتياز
فرنسا فقدت القدرة التنفيذية في لبنان وطلبت من السعودية مساعدتها لايجاد الحل

 

 

 


اللواء: اعتراض أميركي على مهمَّة لودريان.. وشيّا تُحدِّد مواصفات الرئيس
إحتواء خلاف «الإكسبو».. وأزمة في الصحة.. وتكليف حميَّة تعديل العقد السياحي مع سوليدير

 

 

 


نداء الوطن: تنديد واسع بفلتان "تصريف الأعمال"... وازدواجية "التيار" بالجرم المشهود
"سوبر ميقاتي" يكرّس مصادرة الصلاحيات ولودريان بدأ رحلة البحث عن "سلّة"

 

 

 


البناء: الجولان ينتفض على الاحتلال… فيلاقي الضفة… واغتيالات في جنين… وتحرُّك جبهات سورية ولبنان / لودريان يبدأ من عند بري «مهمته المستحيلة» بحوار صريح وجيد… ويستكمل ويغادر بلا مبادرة / الحكومة تفتح ملف سوليدير وعائدات الواجهة البحرية… وتلغي البريفيه… وتفك اشتباك اكسبو قطر /

 

 

 


النهار: لودريان بدأ جولة دائرية تمهّد لتجديد الوساطة

 

 

 

 

الجمهورية: الحل الرئاسي ينتظر "كلمة السر"

 

 

 


l'orient le jour: Le Drian inaugure une nouvelle phase... mais la percée devra attendre

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