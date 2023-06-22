أسرار الصحف ليوم الخميس 22 حزيران 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر روسية على صلة بالوضع في سورية تطورات أمنية هامة في منطقة شمال غرب سورية تظهر حسن النيات التركية، خصوصاً مع حشود عسكرية سورية لمواجهة استعدادات للتنظيمات الإرهابية بدعم وتمويل من قطر.



خفايا

قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن السؤال الرئيسي الذي يحمله المبعوث الرئاسي الفرنسي لودريان للقيادات اللبنانية والكتل النيابية هو «بعدما أظهرت جلسة 14 حزيران الاستعصاء والتوازن السلبي بامتلاك قدرة التعطيل المتبادلة ماذا تقترحون لعدم تحويل الفراغ رئيساً للجمهورية؟».

اللواء: أسرار



همس

تتحدث مصادر دبلوماسية عن دور أكثر تأثيراً لدولة عربية كبرى، مع تقدُّم مسار المحاولة الفرنسية الجارية حالياً مع الموفد الرئاسي للاليزيه..

غمز

يحاول «حلف التقاطع» المسيحي انتزاع موقف يتخطى الاعتراض الحاصل على أداء حكومة تصريف الأعمال، الى موقف سياسي - نيابي - روحي، من زاوية الصلاحيات والشراكة!

لغز



ما تزال بعض المصارف، المصنفة متعثرة، تتعامل مع تحويلات الدفعة الاضافية من المعاشات والرواتب على أنها مساعدات، لا يمكن سحبها على منصة «صيرفة» المعتمدة من مصرف لبنان؟!



نداء الوطن: خفايا

لا تزال تعيينات وزير الإعلام زياد مكاري «الكارثية» في تلفزيون لبنان تتكشّف فصولاً، اذ تبيّن أنّ بين المعيّنين في موقع متقدم «وديعة» من النظام السوري، وقد أوصى بها السفير السوري السابق علي عبد الكريم علي.

وافق وزير المالية على تعرفة مخفضة لمستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ويتحضر وزير الاتصالات لتحديد تعرفة اتصالات مخفضة لجميع موظفي القطاع العام.

يتردد أنّ رزمة غير قليلة من الأسماء السنية تقدم نفسها لموقع رئاسة الحكومة، وبعضهم يحتلّ مواقع رسمية.