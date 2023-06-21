"القومي" حيا وقفة أهل الجولان السوري: لمؤازرتهم تعزيزا لصمودهم

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حيا الحزب السوري القومي الإجتماعي، وقفة أهالي الجولان السوري المحتل، رفضا لإقامة الإحتلال الصهيوني توربينات هوائية على أراضيهم الزراعية، وتأكيدهم الثبات في أرضهم، ومواجهة كل مخططات العدو الرامية إلى تهجيرهم.

وأكد "القومي" في بيان أصدره عميد الإعلام معن حمية، "أن المواقف التي أطلقها أهلنا في الجولان خلال تجمعهم الحاشد في منطقة الحفاير، تعبر عن تشبثهم بأرضهم وإرادتهم المصممة على مواجهة الإحتلال الصهيوني ومشاريعه التهويدية، وتؤكد بأن الجولان سوري الهوية والإنتماء، وأن الإحتلال مصيره الزوال". وأكد "القومي" في بيان أصدره عميد الإعلام معن حمية، "أن المواقف التي أطلقها أهلنا في الجولان خلال تجمعهم الحاشد في منطقة الحفاير، تعبر عن تشبثهم بأرضهم وإرادتهم المصممة على مواجهة الإحتلال الصهيوني ومشاريعه التهويدية، وتؤكد بأن الجولان سوري الهوية والإنتماء، وأن الإحتلال مصيره الزوال".

وأشاد القومي "بصمود أهلنا في الجولان السوري المحتل ووقفاتهم الشجاعة، فهم رغم الإحتلال الصهيوني وصلافته وعدوانيته وعنصريته، حفظوا انتماءهم وحافظوا على هويتهم السورية، وفضحوا تواطؤ الدول الغربية مع العدو الصهيوني بتحديهم الإرادة الدولية ومنع تنفيذ قراراتها، لا سيما التي تطالب العدو الصهيوني بالإنسحاب من الجولان السوري المحتل".

ورأى القومي "أن الدعم الأميركي ـ الغربي للإحتلال الصهيوني والتغطية على جرائمه، هو إشتراك مباشر في هذه الجرائم، واحلال لشريعة الغاب التي تترجم باجراءات اقتصادية قسرية ضد سورية، وبسياسات عدائية عبر عنها مؤخرا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يمثل دولا تسير في ركب الأميركي الذي ينتهك القانون والمواثيق والقرارات الدولية ويضرب بها عرض الحائط".