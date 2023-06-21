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"القومي" حيا وقفة أهل الجولان السوري: لمؤازرتهم تعزيزا لصمودهم

21
JUNE
2023
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حيا الحزب السوري القومي الإجتماعي، وقفة أهالي الجولان السوري المحتل، رفضا لإقامة الإحتلال الصهيوني توربينات هوائية على أراضيهم الزراعية، وتأكيدهم الثبات في أرضهم، ومواجهة كل مخططات العدو الرامية إلى تهجيرهم.

وأشاد القومي "بصمود أهلنا في الجولان السوري المحتل ووقفاتهم الشجاعة، فهم رغم الإحتلال الصهيوني وصلافته وعدوانيته وعنصريته، حفظوا انتماءهم وحافظوا على هويتهم السورية، وفضحوا تواطؤ الدول الغربية مع العدو الصهيوني بتحديهم الإرادة الدولية ومنع تنفيذ قراراتها، لا سيما التي تطالب العدو الصهيوني بالإنسحاب من الجولان السوري المحتل".

ورأى القومي "أن الدعم الأميركي ـ الغربي للإحتلال الصهيوني والتغطية على جرائمه، هو إشتراك مباشر في هذه الجرائم، واحلال لشريعة الغاب التي تترجم باجراءات اقتصادية قسرية ضد سورية، وبسياسات عدائية عبر عنها مؤخرا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يمثل دولا تسير في ركب الأميركي الذي ينتهك القانون والمواثيق والقرارات الدولية ويضرب بها عرض الحائط".

 
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