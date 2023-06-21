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وقفة لتحالف متحدون أمام قصر عدل بيروت: على القضاء تنقية نفسه

21
JUNE
2023
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نظم تحالف "متحدون" بعد ظهر اليوم، وقفة أمام قصر عدل بيروت، شارك فيها عدد من المحامين والمودعين والمواطنين، رفعوا خلالها لافتات دعت إلى "تطهير القضاء اللبناني من الشوائب التي تعطل قيامه بدوره في المحاسبة حيث لا قيامة لأي وطن بلا محاسبة".

الراسي

وتحدث المودع الطبيب باسكال الراسي وزوجته فاليري فوييه، فجددا تحفظهما على "أي تعهد لا يقابله تعهد من مدير عام مصرف BLC نديم القصار بإعادة الوديعة"، ودعوا "الجميع لا سيما المودعين، إلى نفض الخوف عنهم والاتحاد في مواجهة من يسلبهم حقوقهم".

الساحلي

وتمنى المودع علي الساحلي "تحقيق العدالة بواسطة القضاء مقابل جهوزيته والاستعداد الكامل لاستيفاء الحق بالذات وتحت سقف القانون بموجب حق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات إن لم تتم الاستجابة"، واضعا قضيته وقضية المودعين برسم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود.

عليق

وشدد المحامي رامي عليق على أن "كيل الظلم قد طفح ولا بد من مواجهته"، وقال: "إن الأمور لن تستقيم بالشكل الذي هي عليه الآن، وإن ثورة لبنانية نقية حرة لا بد وأن تشقّ طريقها كطائر الفينيق بهمّة الشعب اللبناني مهما تكالبت عليه الظروف ودارت عليه الدوائر، فالنخوة والعنفوان والكرامة تبقى سماته الأساسية".

وأكد "الثورة على القضاء الفاسد ودعم القضاء النزيه مهما كان الثمن لتحقيق المحاسبة وإعادة الحقوق على يد القضاة الأخيار، مع الاستعداد لبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك".

زويهد

بدوره، قال المودع سعيد زويهد: "نستصرخ الضمائر الحية في الجسم القضائي ونشد على أيدي القضاة الشرفاء الذين رفضوا ركوب الحافلة وأصروا على احترام قسمهم وقدسية المطرقة. ودون ذلك لا تبنى الأوطان".

حداد

وختاما، توجهت المودعة فيرونيك مراد التي ترقد والدتها في المستشفى، إلى "قضاة قصر العدل باللوم"، مبدية سخطها "للذل والمهانة التي تمر بها عائلتها بعد السطو على وديعتها".

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