شيخ العقل يحيي أبناء الجولان وموقفهم الجامع

A + A -

حيّا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى ، "مشايخ وأبناء الجولان العربي المحتل حيال التحركات التي يقومون بها، دفاعاً عن هويتهم وتمسكهم بأرضهم وتصدّيهم للمخططات الاسرائيلية التوسّعية، التي تحاول سلخهم عن جذورهم وقضم المزيد من أراضيهم تحت حجج مختلفة".

وإذ أعرب عن "تضامنه الكامل مع أبناء الجولان ووقوفه إلى جانبهم بوجه التعديات والاعتداءات الهمجية"، نوّه الشيخ ابي المنى ببيان "بالموقف الموحّد والجامع لأبناء الجولان الذين يعانون من ظلامية الاحتلال وتمييزه العنصري وسائر العشيرة المعروفية، في النضال المستمر لصون الحقوق والثوابت، انطلاقا من التاريخ المشرّف الذي تميّز به تراث الطائفة المعروفية على مرّ العصور".