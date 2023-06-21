"لا بد من حل سريع للنزوح"...قبلان يدعو الى فتح البحر وإغراق أوروبا في النزوح!

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وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: "لبنان لا يستطيع حمل أعباء لعبة العالم، والغرب الذي دفع عشرات مليارات الدولارات لأوكرانيا ويتعهد الآن بدفع أكثر من 50 مليار يورو و70 مليار دولار، عليه أن يحمل أعباء مغامرته في سوريا، ولا بد من حل سريع للنزوح في لبنان وإلا يجب فتح البحر وإغراق أوروبا في النزوح".



وأكد فب تصريح بعد استقباله ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايجسن أن "السياسة الغربية تريد توطين النازحين عن طريق الدمج، واليوم نحن أمام معادلة "نازح لكل 3 لبنانيين" وعين الغرب على اللعبة السياسية الأمنية للنزوح".



ولفت إلى أنّ "الغرب يتلاعب بمصير لبنان والإنتظار للأبد انتهى ولن يقبل لبنان بنحر نفسه".







وأضاف، "مواقف الإتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل كانت أشبه بالنازية"، معتبراً ان "نتيجة مؤتمر بروكسل قالت للبنانيين: انتحروا ولن ننتحر".



وطالب قبلان الحكومة اللبنانية "بإنقاذ العلاقات السورية اللبنانية"، محذراً من "الخيانة الوطنية".



وأكّد أن "خلاص لبنان وسوريا معا"، مشدداً على أن "الجهات الغربية تمول الخراب في لبنان، وأن الدفاع عن لبنان ووجوده وتركيبته أكبر القضايا الوطنية الملحة".