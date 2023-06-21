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موقع عسكري "للحزب" داخل الأراضي الإسرائيلية...!

21
JUNE
2023
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن قوة من "حزب الله"، "تسللت إلى أراض خاضعة للسيادة الإسرائيلية في منطقة مزارع شبعا وأقامت موقعا عسكريا مسلحا".

ولفتت الهيئة إلى، أنه "تم الكشف عن هذه الواقعة خلال نقاش للجنة الخارجية والأمن في الكنيست حضرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي".

ولفت أعضاء الكنيست خلال النقاش انتباه رئيس الحكومة إلى أن هذه الواقعة "غير العادية والخطيرة" التي تحدث على الحدود شمالي إسرائيل، وفق ما قالت هيئة البث.

ووفقا لما ورد في النقاش، فإنه خلال الأسابيع الأخيرة قامت قوة من "حزب الله" باجتياز الحدود من منطقة مزارع شبعا المحتلة إلى أراض خاضعة للسيطرة الإسرائيلية وأقامت خيمتين في هذا الموقع، ثم قام بتشغيله من خلال عدد من مسلحيه (ما بين 3 إلى 8 مسلحين) الذين تمركزوا في الموقع مقابل الجنود الإسرائيليين.


ونقلت قناة "أخبار إسرائيل 24" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تعليقه على الأمر بالقول: "إن الموضوع معروف ويجري التعامل فيه مع باقي الجهات ذات الصلة".

روسيا اليوم
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