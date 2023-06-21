بالأرقام... إرتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيار 2023، سجل ارتفاعا وقدره 5,35 % بالنسبة لشهر نيسان 2023.



وأضافت، "سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي: ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 14,44 %، ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 5,92 %، ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 5,46 %، ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,40 %، ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,27 %، ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 4,51 %"



وذكرت ان "مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيار 2023 سجل ارتفاعا وقدره260,21 % بالنسبة لشهر أيار 2022".

ودعت لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان التالي: www.cas.gov.lb.