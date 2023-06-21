"جريمة ليست الاولى".. إليكم ما حصل في الحدث!

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صدر عن بلدية الحدت البيان التالي:

ظاهرة الفلتان والتعدي والسطو بقوة السلاح الى مزيد من التفاقم.

آخر ما شهدته الحدت كان صباح اليوم الاربعاء 21 حزيران 2023 وفي عين النهار، ولدى قيام السيد طوني حليم مطر من أبناء البلدة بفتح أبواب محله الكائن على طريق صيدا القديمة، هاجمه مسلحان ترجل أحدهما عن دراجة نارية كانا يستقلانها، فاعتدى عليه بالضرب على وجهه بواسطة مسدس حربي، انتزع بعدها من يده مغلفاً يحوي مبلغاً من المال، ثم لازا بالفرار وسط ذهول ورعب المارة، فيما نقل السيد مطر الى مستشفى سان شارل للعلاج.

هذه الجريمة ليست الاولى، وإذ نتمنى أن تكون الاخيرة في سلسلة التعديات على المواطنين وأرزاقهم، نجدد رفع الصوت منبهين ومحذرين من فلتان أخطر وأشمل، مطالبين بحضور أمني أكثر حزماً وفعالية وأكثر تواجداً في النقاط الأشد حساسية وهي معروفة ومعلومة.