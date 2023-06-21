السّيّد عن مفوضية اللاجئين في لبنان: دولة ضمن الدولة!

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غرّد اللواء النائب جميل السّيّد في حسابه عبر تويتر وقال: "بين لبنان وتونس! التقى الرئيس التونسي قيس سعيد بوزيريْ الداخلية الألماني والفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسي حكومتيْ هولندا وإيطاليا، وقال: "لن نقبل بتوطين اللاجئين على أراضينا، ولن نكون حُرّاس حدود لأوروبا التي تتسبّب سياساتها بالهجرة من أفريقيا وترمي نتائجها في بلادنا "."

وأضاف: "في حين عرضوا على تونس حزمة استثمارات مغرية ودعم ل ١،٩ مليار دولار من البنك الدولي لأزمتها المالية وتسديد قروضها الخارجية!!"

وأكمل: "بالمقابل، الحرب التي تبنّتها الدول الاجنبية في سوريا أدت الى نزوح السوريين، وعندنا زعماء وجمعيات وسماسرة يقبضون رشاوى لإبقاء النازحين، بحيث أصبحت مفوضية اللاجئين في لبنان دولة ضمن الدولة."

وقال السّيّد: "ولم نرَ مسؤولاً لبنانياً كبيراً إتخذ موقفاً عملياً صارماً لصالح لبنان كالرئيس التونسي، سوى بعض التصريحات التي تكذب على الناس في العلَن وتسترضي المفوّضية في السِرّ!!"

وختم يقول: "المسألة لا تستلزم رجولة، بدّها شويّة كرامة وطنيّة وإخلاص للبلد…"