"مسابقة ملكة جمال لبنان"... تعميمٌ من وزارة السياحة

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اصدرت وزارة السياحة تعميما موجها الى الشركات اللبنانية الراغبة بتقديم عروض لتنظيم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها جاء فيه: "لما كانت وزارة السياحة ووفقا للانظمة والقوانين، الجهة الرسمية المخولة اعطاء الحق بتنظيم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها ، وحيث ان الشروط المطلوبة محددة في متن القرار رقم 18 تاريخ 29 كانون الثاني 2005 كما هو معدل بموجب القرار رقم 125 تاريخ 10 حزيران 2009".



وتابع التعميم، "نطلب من كل شركة تستوفي شروط تنظيم مباريات ملكة جمال لبنان ووصيفاتها والراغبة في تنظيم هذا الحفل ان تطلع مسبقا على الشروط المطلوبة والمحددة في متن القرارين المشار اليهما اعلاه المتوفرين في مصلحة الديوان - مبنى وزارة السياحة".



وختم، "في حال استيفاء الشروط التقدم بالطلب خلال مهلة 15 يوما من تاريخ هذا التعميم".