ينشُل أموالًا من مُصلّين في أحد المساجد!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بيان جاء فيه التالي: "توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليات نشل مبالغ مالية من جيوب المصلّين في أحد مساجد بلدة المرج البقاعية. على إثر ذلك، كثّفت دوريّات الشّعبة استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه به وتوقيفه".



وتابع، "بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصلت الشّعبة الى تحديد هويّته ويدعى: ف. ع. (مواليد عام ١٩٨٥، مكتوم القيد)".



وإستكمل، "بتاريخ 16-3-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في بلدة المرج، وضبطت بحوزته مبلغا ماليًا بالعملتين الأميركية واللبنانية".

وأضاف، "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّ المبالغ المالية التي ضبط بحوزته قام بنشلها من جيوب المصلّين في أحد مساجد البلدة".



وختم البيان، "أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".