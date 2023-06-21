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إحتياطات المركزي تتراجع

21
JUNE
2023
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تُظهِر ميزانيّة مصرف لبنان إنخفاضاً في إحتياطاته بالعملة الأجنبيّة بمبلغٍ قدره 49.94 مليون د.أ. خلال النصف الأوّل من شهر حزيران 2023 إلى 9.38 مليار د.أ.، من 9.43 مليار د.أ. قبل فترة أسبوعين.
 
وتُظهِر ميزانيّة مصرف لبنان إنخفاضاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغٍ قدره 49.94 مليون د.أ. (0.35%) خلال النصف الأوّل من شهر حزيران 2023 إلى 14.41 مليار د.أ. (216.14 ترليون ل.ل.)، من 14.46 مليار د.أ. (216.89 ترليون ل.ل.) قبل فترة أسبوعين. وعند تنقيص محفظة اليوروبوند اللبنانيّة التي يحملها مصرف لبنان، والبالغة قيمتها 5.03 مليار د.أ. بحسب تصاريح مصرف لبنان السابقة، تصبح قيمة إحتياطاته بالعملة الأجنبيّة 9.38 مليار د.أ. (140.69 ترليون ل.ل.).
 
في السياق نفسه، تُبيِّن ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً بنسبة 1.20% (216.73 مليون د.أ.) في قيمة احتياطاته من الذهب إلى 17.85 مليار د.أ. (267.69 ترليون ل.ل.) مع انخفاض أسعار الذهب على إثر أرقام أفضل من المتوقّعة لمبيعات التجزئة في الولايات المتّحدة عن شهر أيّار.
 
على صعيدٍ سنويٍّ، تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنسبة 7.09% (1.10 مليار د.أ.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر حزيران 2022، والبالغ حينها 15.51 مليار د.أ. من جهةٍ أخرى، زادت إحتياطات الذهب لدى المركزي بنسبة 6.13% (1.03 مليار د.أ.) عند مقارنتها بالمستوى المُسَجَّل في الفترة نفسها من العام 2022، والبالغ حينها 16.82 مليار دولار.
 
في سياقٍ متّصل، زادت ميزانيّة مصرف لبنان بنسبة 0.94% خلال النصف الأوّل من شهر حزيران 2023 إلى 1،570.86 ترليون ل.ل. ويمكن تعليل هذه الزيادة بارتفاع فروقات إعادة التخمين بنسبة 2.96% إلى 633.72 ترليون ل.ل. وزيادة قيمة الموجودات الأُخرى (والتي تمثّل رسملة خسائر التدخّل في السوق لتثبيت سعر الصرف) بنسبة 3.34% إلى 103.42 ترليون ل.ل.، ما طغى على انخفاض قيمة إحتياطات الذهب بنسبة 1.20% وتدنّي الموجودات الخارجيّة بنسبة 0.35% وتراجع قيمة محفظة الأوراق الماليّة بنسبة 1.30% إلى 65.91 ترليون ل.ل.
 
وبحسب إيضاح من قِبَل مصرف لبنان، فقد تمّ إدخال ضمن حساب فروقات إعادة التقييم بند جديد تحت عنوان صندوق استقرار سعر الصرف (Exchange Stabilization Fund) والذي يفسّر التراجع الكبير في قيمة الموجودات الأخرى، وذلك عملاً بأحكام المادّة 75 من قانون النقد والتسليف.
 
في هذا الإطار، بلغت حصّة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان 13.76% من مجموع ميزانيّة هذا الأخير كما في منتصف شهر حزيران 2023، فيما بلغت حصّة كلٍّ من إحتياطيّ الذهب وفروقات إعادة التقييم والتسليفات إلى القطاع العام 17.04%، و40.34% و15.87% بالتتالي.
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